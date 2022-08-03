03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Ankara’da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi...Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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