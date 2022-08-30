Olay yerine gelen jandarmadan duygulandıran hareket! Türk bayrağını önce öptü sonra aracına aldı

TÜRK BAYRAĞINI GÖREN JANDARMADAN DUYGULANDIRAN MÜDAHALE

Jandarma trafik ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerindeki jandarma trafik ekipleri, motosiklette bulunan Türk Bayrağını görünce bulunduğu yerden alarak öptü. Bayrağı katlayan jandarma, ekip aracına götürerek muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksi ile motosikletler çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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