Olay yerine gelen jandarmadan duygulandıran hareket! Türk bayrağını önce öptü sonra aracına aldı
İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkisinde sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TFY 84 plakalı ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan motosiklette bulunan Türk Bayrağını gören jandarma, bayrağı önce öptü ardından aracına aldı.
Eyüpsultan, İstanbul Yeni Havalimanı Yolu'nda taksinin çarptığı motosikletteki Türk Bayrağını gören jandarma, bayrağı önce öptü sonra da ekip aracına aldı. Taksinin çarptığı 2 motosiklette bulunan hafif yaralı 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Taksi bu sırada aynı yönde giden 2 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi, yola savrularak yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, İstanbul Yeni Havalimanı Yolu Kağıthane istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFY 84 plakalı taksi, İhsaniye mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
TÜRK BAYRAĞINI GÖREN JANDARMADAN DUYGULANDIRAN MÜDAHALE
Jandarma trafik ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerindeki jandarma trafik ekipleri, motosiklette bulunan Türk Bayrağını görünce bulunduğu yerden alarak öptü. Bayrağı katlayan jandarma, ekip aracına götürerek muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksi ile motosikletler çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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