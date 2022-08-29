Ankara’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk maganda kurşununa kurban gitti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Baytemir, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen Baytemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emirhan'ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.