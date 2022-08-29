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Ankara’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk maganda kurşununa kurban gitti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Ankara’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk maganda kurşununa kurban gitti

Ankara’da ailesiyle birlikte gittiği düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 9 yaşındaki Emirhan Baytemir bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Emirhan Baytemir, cumartesi gecesi ailesiyle birlikte akrabalarının düğününe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde O.T.'nin kutlama amaçlı havaya ateş ettiği esnada silahından çıkan kurşun minik Emirhan'ın başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Baytemir, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen Baytemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emirhan'ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Emirhan için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi. Baytemir'in cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

SİLAHIN RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLD

Jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.'nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir" denildi.

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