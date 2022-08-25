Her yağmurda evini su basıyor! Mağdur olan vatandaş belediye başkanına isyan etti: Benim yüzümü hatırladınız mı?
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu. Ev su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a “Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu.
Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi.
Birçok iş yeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve iş yerlerinde hasar oluştu.
Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi.
Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.
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