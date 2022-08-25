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Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen umre turları 15 Ağustos’ta başladı. Kutsal topraklara gideceklere dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunan Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçer, “Herhangi bir yetkisi olmayan kişiler, konforlu bir umre turu vaat ederek yüklü miktarlarda para alıp ortadan kaybolabiliyor." dedi.

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