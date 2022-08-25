Aslıhan’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sularında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.