Aslıhan’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü
İzmir'de, iş görüşmesine gittikten sonra bir daha eve geri dönmeyen ve bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anlaşılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'inson görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sırrı çözüldü. Gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aracın sahibi C.A.'nın, ifadesinde; Çiçek ile kendi evine gittiğini, bir süre vakit geçirdikten sonra genç kızın tek başına ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.
Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sularında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.
Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, 27 yaşındaki Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.
KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ
Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'.ya ulaşıldı.
Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
- İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
- EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
- İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL'ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?
- Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?
- 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?
- Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?
- Hangisinin alanı daha büyüktür? Kim Milyoner sorusu
- Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin bir oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?