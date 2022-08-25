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Aslıhan’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Aslıhan’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü

İzmir'de, iş görüşmesine gittikten sonra bir daha eve geri dönmeyen ve  bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anlaşılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'inson görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sırrı çözüldü. Gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aracın sahibi C.A.'nın, ifadesinde; Çiçek ile kendi evine gittiğini, bir süre vakit geçirdikten sonra genç kızın tek başına ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sularında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, 27 yaşındaki Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'.ya ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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