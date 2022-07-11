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İstanbul'daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt'ta evi sular böyle bastı

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul'da etkili olan yağış sonrası birçok ev zarar gördü. Özellikle bodrum katlarda maddi hasar meydana geldi. Esenyurt'a bir eve sel sularının dolma anı A Haber ekranlarından yansıtıldı. İstanbul'da yaşanan felaket ve bilançoya dair detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte olay yerinden görüntüler.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 18:05
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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt’ta evi sular böyle bastı

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt’ta evi sular böyle bastı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt’ta evi sular böyle bastı

Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.

ESENYURT'TA EVİ SULAR BÖYLE BASTI! TIKLA İZLE...

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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt’ta evi sular böyle bastı

YARDIM ÖDEMESİ

Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat (birikinti) temizliği tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı.

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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt’ta evi sular böyle bastı

60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapıldı, diğer ödemeler devam ediyor.