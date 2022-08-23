CHP İzmir’de vatandaşa kabus oldu! Bitmeyen yol isyan ettirdi

"UZUN SÜREDİR BU SORUN DEVAM EDİYOR"

Yoldaki çukurların araçlarında maddi hasara neden olduğunu söyleyen ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu rahatsızlığı dile getiren bir sitenin yöneticisi Erdinç Yüksel, "Bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz ve uzun süredir bu sorun devam ediyor. Zeminde çok büyük bozukluklar var. Hem arabaların alt takımlarını çok ciddi etkiliyor, çok ciddi hasar veriyor arabalarımıza hem de sürekli toz oluyor. Bu bölgeden çok sayıda ağır iş makineleri, tırlar ve kamyonlar geçiyor. Bu yolda zemindeki bozukluk, aşırı gürültü olmasına da neden oluyor. Evet yolun bir bölümü yapıldı, teşekkür ediyoruz o kısımlar için; fakat tamamının yapılması çok daha uygun olurdu. Neden eksik kaldığını bazı bölümlerin merak ediyoruz. Gözsüzler Caddesinin bir an önce tamamının düzeltilmesini talep ediyoruz" diyerek belediyeye seslendi.