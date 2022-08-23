Uyumak için daha uygun çok az yer var! Bakın nerede uyuyakaldı?
YAŞAM İHA
İstanbul Üsküdar'da bir vatandaş sahil boyuna park ettiği arabasının üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üzerinde, başa bir şahsın da sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Olay, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Salacak Sahili'nde sabaha sularında meydana geldi.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE UYUDU
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu.
Araç üzerinde yatan şahsın yanı sıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi.
PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNDE UYUYAKALDI / VİDEO
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.
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