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Hatay Reyhanlı'daki su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi! CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki: Bunun hesabını soracağız

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Hatay Reyhanlı’daki su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi! CHP’li Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a tepki: Bunun hesabını soracağız

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki su kesinleri devam ederken, Değirmenkaşı mahallesinde yaşayan vatandaşların çilesi 20 gündür devam ediyor. CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a isyan eden bir vatandaş, "Bu senin eserin. Bunun hesabını soracağı" diyerek tepki gösterdi.

Hatay'daki su kesintileri Reyhanlı'da yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Reyhanlı'da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren vatandaşlara mikrofon uzattı.

MUSLUKLAR AKMIYOR

20 gündür su kesintisiyle mücadele eden Hataylılar, bidonlarıyla musluk başında bekliyor.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Değirmenkaşı mahallesinde 20 gündür sular kesik. Burası ilçenin merkezi gibi, kırsalda bir yerde değil. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı HATSU'ya sesini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar su kuyruklarındalar. Bidonlarıyla evlerine su taşıyan vatandaşlar isyanda. Musluklardan sular akmıyor. Suyun gelmesini bekleyen vatandaşlar büyük kuruklar oluşturdu. Sular geldiğinde hazır olmak için adeta nöbet tutuyorlar." ifadeleriyle yaşananları aktardı.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

Musluğun akmadığını A Haber kameralarına gösteren bir vatanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, "Bak bu senin eserin. Bunun hesabını soracağız. Öyle gidip Erzurum'da futbolcu almak için fotoğraf çektirmekle olmuyor. Vatandaşlar burada susuz" diyerek tepki gösterdi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur su kesintilerinin sadece Değirmenkaşı mahallesinde değil Reyhanlı'nın birçok noktasında yaşandığını aktardı.

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