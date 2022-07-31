Hatay Reyhanlı’daki su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi! CHP’li Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a tepki: Bunun hesabını soracağız

"BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

Musluğun akmadığını A Haber kameralarına gösteren bir vatanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, "Bak bu senin eserin. Bunun hesabını soracağız. Öyle gidip Erzurum'da futbolcu almak için fotoğraf çektirmekle olmuyor. Vatandaşlar burada susuz" diyerek tepki gösterdi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur su kesintilerinin sadece Değirmenkaşı mahallesinde değil Reyhanlı'nın birçok noktasında yaşandığını aktardı.