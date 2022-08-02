İzmir'in CHP ile sınavı! Önce Dikili'yi susuz bıraktı şimdi de Karşıyaka'yı çöplüğe çevirdi
İzmir’in Dikili ilçesinde 5 gün boyunca yaşanan su kesintisinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi’nin çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı. Ormanlık alana atılan çöp ve molozlar hem doğayı kirletiyor, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Atılan çöp ve molozlar nedeniyle ormanlık alan adeta çöplüğe döndü.
Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmadı.
Dikili'deki su çilesinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'ndeki çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı. Küçük Sanayi'nin arkasındaki orman alanı adeta çöplüğe döndü. Karşıyaka Belediyesi'nin ilçedeki çöpleri ve kesilen ağaçları bu bölgeye döktüğü iddia edildi.
ESNAF VE HALK RAHATSIZ
Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlar ve sanayi esnafı ormanlık alanın adeta çöplüğe çevrilmesinden rahatsız olurken, belediyeyi de görevini yapmaya davet etti.
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