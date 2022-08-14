CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ağaç katliamı! Yarım asırlık çam yok oldu

HANGİ PROJENİZE ENGEL OLDU O YARIM ASIRLIK ÇINAR?

CHP'li Belediyeye bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Hamza Dağ, şu cümlelerle yaşanan katliama tepkisini dile getirdi:

"Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun."