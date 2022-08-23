Edirne semalarında büyüleyen şölen! Gece gündüze döndü
Bulgaristan ve Kapıkule Sınır Kapısında şiddetli yağışın tesirini kaybetmesinin akabinde gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Edirne semalarında adeta geceyi gündüze çevirdi.
Bulgaristan ve Edirne sınırlarında etkili olan sağanak yağış ardından şehir merkezinde gece boyunca dev şimşekler etkili oldu.
Dev şimşeklerle beraber Edirne sınırındaki Yunanistan ve Bulgaristan'da da adeta gece gündüze dönüştü.
GÖREN HAYRAN KALDI
Gece saatlerinde art arda etkili olan şimşeklerin Selimiye Camisi ile bütünleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı.
Birçok Edirneli vatandaş dev şimşeklerden oluşan muhteşem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
EDİRNE SEMALARINDA BÜYÜLEYEN GÖRSEL ŞÖLEN
Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteorolojiden yapılan tahminlerine göre, Trakya Bölgesi'nde cuma gününe kadar sürecek yağışların lokal ve şiddetli olacağı öngörülüyor.
Sabah saatlerinde Yunanistan'da başlayan yağışların akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağı bildirildi.
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