23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne semalarında büyüleyen şölen! Gece gündüze döndü

Edirne semalarında büyüleyen şölen! Gece gündüze döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Edirne semalarında büyüleyen şölen! Gece gündüze döndü

Bulgaristan ve Kapıkule Sınır Kapısında şiddetli yağışın tesirini kaybetmesinin akabinde gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Edirne semalarında adeta geceyi gündüze çevirdi.

Bulgaristan ve Edirne sınırlarında etkili olan sağanak yağış ardından şehir merkezinde gece boyunca dev şimşekler etkili oldu.

Dev şimşeklerle beraber Edirne sınırındaki Yunanistan ve Bulgaristan'da da adeta gece gündüze dönüştü.

GÖREN HAYRAN KALDI

Gece saatlerinde art arda etkili olan şimşeklerin Selimiye Camisi ile bütünleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı.

Birçok Edirneli vatandaş dev şimşeklerden oluşan muhteşem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

EDİRNE SEMALARINDA BÜYÜLEYEN GÖRSEL ŞÖLEN

Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteorolojiden yapılan tahminlerine göre, Trakya Bölgesi'nde cuma gününe kadar sürecek yağışların lokal ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Yunanistan'da başlayan yağışların akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağı bildirildi.

Edirne’de gece gündüze döndü EDİRNE'DE GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA