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Van’da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Van’da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi... Van’da ‘dur’ ihtarına uymayan 10 kişilik minibüste, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

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