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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! Organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! Organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen A.D. ve M.D. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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