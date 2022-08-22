İstanbul’da panik anları! Ekipler harekete geçti bina tahliye edildi
İstanbul’da bir sokaktan gelen ağır koku sebebiyle panik yaşandı. Korkuyla bina boşaltılırken, ekipler de hemen harekete geçti. Kokunun özellikle sokak ile aynı ismi taşıyan Mesut Apartmanı'nda yoğunlaştığı belirlenirken, binada oturanlar tahliye edildi. İşte detaylar...
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Mesut Sokak'ta yaşayanlar dün akşam saat 22.00 sıralarında giderek yoğunlaşan ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta oturanlar rahatsız olarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis, İGDAŞ, İSKİ ekipleri sevk edildi.
Sokak araç trafiğine kapatılırken yapılan araştırmada kokunun özellikle sokak ile aynı ismi taşıyan Mesut Apartmanı'nda yoğunlaştığı belirlendi. Bunun üzerine bu binada oturanlar tahliye edildi.
Ekipler binanın çevresinde ve içinde saat 23.00'ten saat 02.00'ye kadar ölçüm cihazları da kullanarak kokunun sebebini bulmaya çalıştı.
Binanın bodrum katında yapılan araştırmada da herhangi bir neden bulunamadı.
İSKİ ekibi hemen yakındaki rögar kapağını açarak içeride temizlik yaptı. Bu arada itfaiye erleri oksijen tüpleri ile binaya girerek kokunun yoğun olduğu bodrum katında gaz bırakarak ağır kokuyu seyreltmeye çalıştı.
Sokak sakinleri ve bu binada oturanlar gelişmeleri endişe içerisinde izlerken normal değerlerin üzerinde ancak, insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı açıklandı.
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