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İstanbul’da komşuların savaşı! Kadınlar arasında başladı erkekler de dahil oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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İstanbul’da komşuların savaşı! Kadınlar arasında başladı erkekler de dahil oldu

İstanbul’da komşuların arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alaına döndü. İki kadın arasında başlayan tartışmaya erkeklerin de dahil olmasıyla olay büyürken, taraflar silah, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bir kişinin yaralandığı kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, dün saat 17.00 sularında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. isimli iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerinde olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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