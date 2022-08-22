İstanbul’da komşuların savaşı! Kadınlar arasında başladı erkekler de dahil oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, dün saat 17.00 sularında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. isimli iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerinde olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.