21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da göçmen operasyonu: 120 kişi yakalandı

Muğla'da göçmen operasyonu: 120 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
ABONE OL
Muğla’da göçmen operasyonu: 120 kişi yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA