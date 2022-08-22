22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır’da sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 38 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi. Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA