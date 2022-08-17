Erzurum'da deprem! AFAD açıkladı | 2022 AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.
Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.ERZURUM DEPREMİNİN DETAYLARI
Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Tekman (Erzurum) Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ
Enlem : 39.5481 N Boylam : 41.1971 E Derinlik : 7.02 km
2022 AFAD SON DEPREMLER
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