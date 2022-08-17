Erzurum’da deprem! AFAD açıkladı | 2022 AFAD SON DEPREMLER

Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.ERZURUM DEPREMİNİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Tekman (Erzurum) Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ