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Erzurum'da deprem! AFAD açıkladı | 2022 AFAD SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Erzurum’da deprem! AFAD açıkladı | 2022 AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.ERZURUM DEPREMİNİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Tekman (Erzurum) Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ

Enlem : 39.5481 N Boylam : 41.1971 E Derinlik : 7.02 km

2022 AFAD SON DEPREMLER

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