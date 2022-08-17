17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
ABONE OL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin annesi hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli vefat etti. Acı haber sonrası taziye mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TAZİYE

Acı haber sonrası taziye mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in acı günü ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'İN ACI GÜNÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA