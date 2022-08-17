AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin annesi hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TAZİYE

Acı haber sonrası taziye mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.