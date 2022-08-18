Ümraniye’de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti

Olay saat 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Merve Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu sattığı iddia edilen Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), sokak üzerinde motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil içerisinde olay yerine gelen ve uyuşturu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.