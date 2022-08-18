Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti
Ümraniye'de sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay saat 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Merve Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu sattığı iddia edilen Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), sokak üzerinde motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil içerisinde olay yerine gelen ve uyuşturu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda Mert Cem Aslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yaralı gencin durumunun ciddi olduğu bildirilirken polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden 11 adet mermi dolu silah şarjörü çıktığı tespit edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
- DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
- Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?
- Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte doğru tanımı olan bir kelimedir?
- Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? Kim Milyoner 100 bin liralık soru...
- Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
- Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
- Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne denir?
- 1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
- Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...