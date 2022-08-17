Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 depremi paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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