17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? "Asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde en çok araştırılanlardan biri de büyük İstanbul depremi oldu. Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi ile ilgili açıklama geldi. Beklenen İstanbul depreminin ardından tsunami olma tehlikesi olduğu bildirildi. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte uzman açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:15
  • 1
  • 10
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da beklenen büyük deprem için "Tsunami tehlikesi var" diyerek uyarı geldi. 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçerken, depremin yıldönümünde "büyük İstanbul depremi" ile ilgili açıklama geldi. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Türkiye ve İstanbul'un depremselliğini anlattı.

  • 3
  • 10
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

Yurt genelinde 600'e yakın sensörle Türkiye'nin depremselliğini ölçtüklerini ve 500'e yakın irili ufaklı fay hattının bulunduğu ülkemizde örtülü fayların da gözönünde bulundurulduğu takdirde hiçbir yerde 'deprem olmaz, çok sağlam' denilemeyeceğini kaydeden Özener, "Biriken enerji göz önünde bulundurulduğunda Marmara'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Fay tek seferde kırılırsa 7.5'u bulabilir." dedi. Toplumun daha bilinçli olduğuna değinen Özener, "Artık binaların fayanslarını değil sağlamlığını soruyoruz." dedi. Özener, tsunami tehlikesine ilişkin ise, "Depremden sonra 7 dakika içerisinde tsunami olup olmayacağını tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

  • 4
  • 10
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

HER YERDE DEPREM OLUR

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Deprem ülkesi olan Türkiye'nin durumunu, yapılan çalışmaları ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili görüşlerini anlattı. Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğine değinen Haluk Özener, "Türkiye genelinde 600'e yakın sensörle Türkiye'nin depremselliği ölçülüyor. Türkiye üzerinde 500'den fazla irili ufaklı fay var. Örtülü fayları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin hiçbir yeri için 'deprem olmaz, çok sağlam' diyemeyiz. Sadece enerji birikmesine bağlı olarak deprem olasılığı değişmektedir. Ama bir yerde hareket varsa o enerji patlayacak" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 10
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ

17 Ağustos'un yıldönümü öncesinde beklenen Büyük İstanbul depremi ve olası sonuçlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Prof. Özener, "Marmara'da biriken enerjiyi göz önüne aldığımızda 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Burada 130 kilometrelik fay tek seferde kırılırsa büyüklüğü 7.5'u bulabilir. Depremin İstanbul'un hangi bölgesinde nasıl etki edeceği fayın nereden kırılacağı ile ilgili o yüzden ilçe ismi veremeyiz. Depremin etkisi nüfus yoğunluğu, zemin, faya olan uzaklık ve binanın kalitesi gibi etkenlere bağlı. Ama depremde kaç kişinin nasıl etkileneceğini tahmin etmek mümkün değil. Çünkü örneğin Fatih, Kapalıçarşı, Eminönü gündüz çok kalabalık yerler ama akşamları boş. Eğer deprem gündüz olursa orada etkilenecek kişi sayısı doğrudan çok yükselecek. Fayın hangi parçasının kırılacağı da etkili" dedi.