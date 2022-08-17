17 Ağustos 2022, Çarşamba
Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? "Asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde en çok araştırılanlardan biri de büyük İstanbul depremi oldu. Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi ile ilgili açıklama geldi. Beklenen İstanbul depreminin ardından tsunami olma tehlikesi olduğu bildirildi. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte uzman açıklamaları...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:15
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