Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan açıklama: Bu devletimizin büyüklüğünü gösteriyor

Devletimiz çok büyük, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. 59 yıl sonra üç şehidin isminin Mavi Vatan'da arama yapan üç gemiye veriyor devletimiz ve bu gemiler hala görev yapıyorlar. Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz. Türk halkının da bu duyguyu paylaştığını düşünüyorum, üç küçük şehidimizin ismi şu anda Mavi Vatan'da görev yapan üç gemide yaşıyor."

Makam odasında şehit kardeşlerinin isminin yer aldığı üç gemi ve babasının fotoğrafı bulunan İlhan, babasının fotoğrafının Kıbrıs'ta yaşanan katliam sonrası Türkiye'ye yeni döndüğü süreçte çekildiğini sözlerine ekledi.