Son dakika! Çanakkale Bozcaada'da yangın
Son dakika... Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye gönderildi.
Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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