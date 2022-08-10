10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Çanakkale Bozcaada'da yangın

Son dakika! Çanakkale Bozcaada'da yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Son dakika! Çanakkale Bozcaada’da yangın

Son dakika... Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye gönderildi.

Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA