Son dakika: Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Son dakika haberine göre Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız." dedi. "Yeni sondaj rotamız Akdeniz" diyen Erdoğan, Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına uğrayacağız." ifadelerini kullandı.
Mersin'in Taşucu Limanı'nda demirli, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlandı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
TÜRKİYE'NİN ENERJİ ALANINDAKİ YENİ VİZYONUNUN DA SEMBOLÜDÜR
Abdülhamid Han Sondaj Gemimizin kıymetli personeli, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık.
Son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla bile yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.
ARTIK BU ALANDA BİZ DE VARIZ
Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkca ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.
DENİZLERDE EŞİNE AZ RASTLANIR SONDAJ FİLOSUNA SAHİBİZ
Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.
Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işi bitti, derin kısımda da 100 kilometreyi tamamladık. Su altında enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni de Türkali 6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemisinin çalıştığı bu saha dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.
YURTİÇİ PETROL ÜRETİMİMİZ 65 BİN VARİLE ULAŞTI
Denizlerdeki başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Yıl sonuna kadar 150 kuyu açarak bu rakamı artırmak istiyoruz.
Doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar çok artırabilirsek bu süreçte o kadar avantaj kazanacağız. Enerji bağımsızlığımızı temin, cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyor. 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı gözönüne alındığında yürütülen çalışmaların manası daha iyi anlaşılacaktır.
YENİ SONDAJ ROTAMIZ AKDENİZ
Abdülhamid Han gemimiz en son teknolojiyle teçhiz edilmiş bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'nda sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Abdülhamid Han'ı mavi vatana yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız.
Yörükler 1 kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı planlarımızın ilk adımıdır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin ve icazet almaya ihtiyacımız yoktur.
KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ
Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almayıp, muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendilerine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Abdülhamid Han ismiyle karşılan birilerinin aklına önce Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarla. Ama merak etmesinler, korkmasınlar. İlkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir.
Ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Her konuda olduğu gibi kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalara destek verecek herkesle yol almaya hazırız.
Bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen kaybeder. Abdülhamid Han sondaj gemimize yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Gemi personelimize başarılar diliyoruz.
(Kaptan'a sesleniş) Şu anda milletçe ekranları başında izleyenler de dahil Taşucu'ndaki tüm vatandaşlarımız da dahil, sizlere yolunuz açık olsun diyoruz. Sondajlarınız bereketli olsun diyoruz. Sağolun, varolun.
BAKAN DÖNMEZ: BİZ, DÜN DE BURADAYDIK, BUGÜN DE BURADAYIZ, YARIN DA BURADA OLACAĞIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililerin katılımıyla Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde, dördüncü ultra derin sondaj gemisini ilk sondajına göndermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Fatih sondaj gemisiyle başlayan, Yavuz ve Kanuni ile devam eden sondaj çalışmalarında "yeni bir sayfanın açıldığını" ifade eden Dönmez, "Filomuzun en güçlüsü yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine doğru yola çıkacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olarak planlandı." diye konuştu.
Bakan Dönmez, Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacağını anlatarak, "Açılan kuyular, daha önce yaptığımız sismik verilerin doğrulanması ve yer altındaki yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak." dedi.
Karadeniz gazının keşfinin, azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adımın hedefe ulaşacağını gösterdiğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:
"Hem içeride hem dışarıda sayısız engellerle karşılaştık. Türlü zorluklara göğüs gerdik ancak yılmadık, pes etmedik, inandık. Zatıalilerinizin de desteğiyle bir yola, hayale baş koyduk. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal bir amaca hizmet ettiğini daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Bugün, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur."
TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni sondaj gemisinin geçen hafta Taşucu Limanının yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptığını belirterek, sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerinin başarıyla tamamladığını bildirdi.
Abdülhamid Han'ın 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Dönmez, "11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan, Büyük Okyanus'ta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek." şeklinde konuştu.
NE HAKLARIMIZDAN NE DE 'MAVİ VATAN'IN BİR KARIŞINDAN VAZGEÇERİZ
Dönmez, Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerin de Karadeniz'e çekildiğine işaret ederek, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin, Fatih'in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiğini anlattı.
Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için 'Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği, baskı ve yıldırmalara boyun eğdiği' şeklinde mesnetsiz bir sürü iddia ortaya atıldı maalesef. Biz, dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Yalan yanlış iddialarla Türkiye'nin yoluna taş koyduğunu zannedenlere cevabımızı bugün burada, hep birlikte veriyoruz. Biz ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda haklı davasından vazgeçmiyor, her platformda bunu korkmadan dile getirebiliyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlığı sayesindedir."
Fatih Dönmez, Karadeniz gazını 2023'te milletle buluşturmak için yürütülen çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "Fatih, Yavuz ve Kanuni, ilk faz üretim için gereken 10 kuyunun açılması, alt ve üst tamamlama işlemlerine devam ediyor. Diğer yandan karadaki gaz işleme tesisimizin inşası da planlarımız çerçevesinde ilerliyor. 5 kilometrelik sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. Yaklaşık 170 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay derin deniz tarafındaki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Petrol, doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinin sadece denizde değil karada da yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Dönmez, "2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz 71 milyon varildi ancak bu yıl içerisinde keşfettiğimiz ve orada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Esma Çevik'in ismini verdiğimiz sahamızla 2022'in ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız şimdiden 110 milyon varile ulaştı." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni için Taşucu Limanı'na geldi.
Başkan Erdoğan, helikopterle geldiği bölgede Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi. Daha sonra ise sondaj gemisindeki helikopter pistine iniş yaptı.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.
4 SONDAJ GEMİSİNİN EN GÜÇLÜSÜ
Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.
GEMİ İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ:
540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU
Karadeniz'de yapılan sondajlarda 540 milyar metreküp doğal gaz bulunurken Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ya da petrol araştırmaları için çalışmalar devam ediyor. Abdülhamid Han'ın denizdeki görev süresinin 3 ay olarak belirlendiği ve faaliyetlerdeki gelişmelere göre birkaç ay daha sürenin uzatılabileceği bildirildi.
DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR
24 TIR uzunluğunda olan Abdülhamid Han, 33 Çamlıca Kulesi derinliğinde sondaj yapabiliyor. Dünyada sadece 5 tane olan geminin kulesi 104 metre uzunluğunda.
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