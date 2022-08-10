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Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

Son dakika ekonomi haberi... Milyonları ilgilendiriyor... Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

YARI ÇALIŞMA SÜRELERİ

- BİRİNCİ ÇOCUK İÇİN 60 GÜN

- İKİNCİ ÇOCUK İÇİN 120 GÜN

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

- ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN 180 GÜN

- ÇOĞUL DOĞUMLARDA ARTI 30 GÜN

- ENGELLİ ÇOCUKTA 360 GÜN

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

YARARLANMA ŞARTLARI

- DOĞUM İZNİNİ BİTİREN KADIN İŞÇİLER

- 3 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUĞU EVLAT EDİNEN KADIN VEYA ERKEK İŞÇİLER

- DOĞUMDAN ÖNCEKİ SON 3 YILDA 600 GÜN PRİM OLMASI

- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR FİİLEN ÇALIŞILMASI

- ANALIK İZNİNDEN SONRA 30 GÜN İÇİNDE İŞKUR'A BAŞVURULMASI

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

İŞKUR NE ÖDEYECEK?

TÜM ANNELER İÇİN OCAK (TL) TEMMUZ (TL))

BİRİNCİ DOĞUM 4.966,02 6.421,89

İKİNCİ DOĞUM 9.932,04 12.843,78

ÜÇÜNCÜ DOĞUM 14.898,06 19.265,67

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

İŞVEREN NE ÖDEYECEK?

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN OCAK (TL) TEMMUZ (TL)

BİRİNCİ DOĞUM 4.253,40 5.500,35

İKİNCİ DOĞUM 8.506,80 11.000,70

ÜÇÜNCÜ DOĞUM 12.760,20 16.501,05

NOT: ÇALIŞAN İŞYERİNDEN DE YARIM ÇALIŞMA BOYUNCA HER AY MAAŞININ YARISINI ALIYOR.

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK HESAP

BRÜT ÜCRET: 6.471 TL

NET ÜCRET: 5.500,35 TL

ÇOCUK SAYISI: 1

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

YARIM ÇALIŞMA: 60 GÜN (2 AY)

İŞYERİNDEN ALINACAK 2 AYLIK MAAŞ: 5.500,35 TL (2.750,17 X 2)

İŞKUR'DAN ALINACAK 2 AYLIK ÖDENEK: 6.471 TL (3.235,50 X 2)

DAMGA VERGİSİ: 6.471 X % 07.59 = 49,11 TL

İŞKUR'DAN ALINACAK NET ÖDENEK: 6.471 - 49,11 = 6.421,89 TL

TOPLAM MAAŞ: 5.500,35 + 6.421,89 = 11.922,24 TL

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

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