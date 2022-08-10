Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?
Son dakika ekonomi haberi... Milyonları ilgilendiriyor... Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
YARI ÇALIŞMA SÜRELERİ
- BİRİNCİ ÇOCUK İÇİN 60 GÜN
- İKİNCİ ÇOCUK İÇİN 120 GÜN
- ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN 180 GÜN
- ÇOĞUL DOĞUMLARDA ARTI 30 GÜN
- ENGELLİ ÇOCUKTA 360 GÜN
YARARLANMA ŞARTLARI
- DOĞUM İZNİNİ BİTİREN KADIN İŞÇİLER
- 3 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUĞU EVLAT EDİNEN KADIN VEYA ERKEK İŞÇİLER
- DOĞUMDAN ÖNCEKİ SON 3 YILDA 600 GÜN PRİM OLMASI
- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR FİİLEN ÇALIŞILMASI
- ANALIK İZNİNDEN SONRA 30 GÜN İÇİNDE İŞKUR'A BAŞVURULMASI
İŞKUR NE ÖDEYECEK?
TÜM ANNELER İÇİN OCAK (TL) TEMMUZ (TL))
BİRİNCİ DOĞUM 4.966,02 6.421,89
İKİNCİ DOĞUM 9.932,04 12.843,78
ÜÇÜNCÜ DOĞUM 14.898,06 19.265,67
İŞVEREN NE ÖDEYECEK?
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN OCAK (TL) TEMMUZ (TL)
BİRİNCİ DOĞUM 4.253,40 5.500,35
İKİNCİ DOĞUM 8.506,80 11.000,70
ÜÇÜNCÜ DOĞUM 12.760,20 16.501,05
NOT: ÇALIŞAN İŞYERİNDEN DE YARIM ÇALIŞMA BOYUNCA HER AY MAAŞININ YARISINI ALIYOR.
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK HESAP
BRÜT ÜCRET: 6.471 TL
NET ÜCRET: 5.500,35 TL
ÇOCUK SAYISI: 1
YARIM ÇALIŞMA: 60 GÜN (2 AY)
İŞYERİNDEN ALINACAK 2 AYLIK MAAŞ: 5.500,35 TL (2.750,17 X 2)
İŞKUR'DAN ALINACAK 2 AYLIK ÖDENEK: 6.471 TL (3.235,50 X 2)
DAMGA VERGİSİ: 6.471 X % 07.59 = 49,11 TL
İŞKUR'DAN ALINACAK NET ÖDENEK: 6.471 - 49,11 = 6.421,89 TL
TOPLAM MAAŞ: 5.500,35 + 6.421,89 = 11.922,24 TL
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olacak, 4 gün mü?
- pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS üniversite yerleştirme ne zaman, hangi gün belli olacak?
- Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!
- Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu
- ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?
- ÖSYM tercihleri açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
- Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadroya yeni isimler... Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?