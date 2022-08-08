Son dakika: Maganda İETT şoföründen trajikomik savunma: Otobüste doğum günü yaptılar! Yolcular yaralanmıştı

"YOLCULARA DERS VERMEK İÇİN YAPTI, OTOBÜSÜ SİLAH OLARAK KULLANDI"

Yolculara adeta terör estiren şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı. Mustafa A. dilekçesinde, "Öfkeli olduğu için yolculara ders vermek ve yaralama kastı ile yaptı, otobüsü de silah olarak kullandı" dedi.