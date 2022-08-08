08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı! Önce elektrik panosuna ardından direğe çarptı

İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı! Önce elektrik panosuna ardından direğe çarptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı! Önce elektrik panosuna ardından direğe çarptı

İstanbul’da İETT otobüsü, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine sonra elektrik panosuna çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbyul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan kaza, saat 06.15 sularında Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde duramayarak, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste kaza sırasında yolcu olmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA