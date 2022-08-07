İstanbul’da bir İETT klasiği! Yolcuların olmaması faciayı önledi

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Durum hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilirken, otobüs tamir için götürüldü. Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.

İSTANBULLULAR İÇİN BİR İLK DEĞİL

Öte yandan İETT otobüsünün arıza vermesi, İstanbullular için bir ilk değil. Daha önce de defalarca kez otobüsler bozuldu, yolda bıraktı.

İMAMOĞLU VE İBB'YE TEPKİ

Otobüslerden bazılarını yolcular itti, ilerlemesini sağladı, bazıları da yolun ortasında kalakaldı.

İETT otobüslerini kullanan milyonlarca kişi, bu arızalardan dolayı başta başkan Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm İBB'ye tepki gösteriyor.