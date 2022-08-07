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İstanbul'da bir İETT klasiği! Yolcuların olmaması faciayı önledi

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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İstanbul’da bir İETT klasiği! Yolcuların olmaması faciayı önledi

Karacaahmet yakınlarında dumanların yükseldiği İETT otobüsü, şoförü tarafından yolun kenarına alındı. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.

İstanbul'da bir İETT otobüsü daha arıza verdi…Karacaahmet yakınlarında seyir halindeyken aniden dumanlar çıkan otobüs, şoförü tarafından yolun kenarına alındı. Bu sırada dumanlar daha da yoğunlaştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Durum hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilirken, otobüs tamir için götürüldü. Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.

İSTANBULLULAR İÇİN BİR İLK DEĞİL
Öte yandan İETT otobüsünün arıza vermesi, İstanbullular için bir ilk değil. Daha önce de defalarca kez otobüsler bozuldu, yolda bıraktı.

İMAMOĞLU VE İBB'YE TEPKİ
Otobüslerden bazılarını yolcular itti, ilerlemesini sağladı, bazıları da yolun ortasında kalakaldı.

İETT otobüslerini kullanan milyonlarca kişi, bu arızalardan dolayı başta başkan Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm İBB'ye tepki gösteriyor.

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