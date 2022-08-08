Aşure günü sular zemzem mi akar? Aşure tatlısının yapılarak komşulara dağıtıldığı, bolluk ve bereket zamanı olan Aşure Günü 8 Ağustos itibarıyla başladı. Aşure gününün gelmesiyle birlikte bazı sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bunlardan biri de aşure günü suların zemzem akması hakkında oldu. Peki, aşure günü sular zemzem mi akar? Aşure günü suların zemzem akması nedir, ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ SULAR ZEMZEM Mİ AKAR?

"Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. "bu nasıl olur?" denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.

Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder ve ogün bütün sularda zemzem bereketi olur . Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır. (Ruhul Beyan c.4 sh.83)