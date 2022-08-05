İETT otobüsünde kadına hakaret! Yolculardan tepki aldı
YAŞAM DHA
İstanbul’da İETT otobüsünde bir adam tartıştığı kadın yolcuya hakaret etti. Olayın üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, 400A hatlı Beykent - Yenibosna İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre, otobüs durağa yanaştığı sırada yolculardan biri arkasında oturan kadına hakaret etti.
Bunun üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişiyi diğer yolcular otobüsten indirmeye kalktı. Bu sefer kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olaya ilişkin herhangi bir şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.
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