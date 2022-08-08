Aşure günü neden önemlidir? Aşure günü meydana gelen olaylar neler? Aşure gününde neler oldu? Diyanet açıklaması

Aşure günü neden önemlidir? İslam aleminin ortak acısı, tarihin yürek yarası olan Kerbela olayının yaşandığı ay olan Muharrem ayının 10'uncu günü idrak ediliyor. Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen Aşure gününde önemli olayların yaşandığı biliniyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşure günü neden önemlidir? Aşure günü meydana gelen olaylar neler? Aşure gününde neler oldu? İşte haberin detayları...

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.