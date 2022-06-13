CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam için bu hile başvurdu! Başkanlara suç duyurusu





KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Yine aynı toplantıda toplu ulaşıma TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapılması karara bağlanmıştı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nün yargıya taşıdığı kararla ilgili İzmir 6. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanlarının ancak ilçeleri ile ilgili gündem maddelerinde oy kullanabileceğini belirtip toplu ulaşıma yapılacak zamları otomatiğe bağlayan UKOME kararı ile yüzde 38'lik zammı şekil yönünden iptal etmişti. Mahkeme, dava konusu kararın hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağına dikkat çekmişti.