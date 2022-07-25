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Yer: Adana! Katil ve azmettirici aynı karede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Yer: Adana! Katil ve azmettirici aynı karede

Adana’da bir kişiyi öldürdüğü öne süren zanlı ile onu azmettirdiği öne sürülen kişinin olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı. Firari azmettirici de yakalanıp tutuklandı.

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