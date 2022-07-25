İntihar girişiminde ilginç anlar! İş arkadaşı kaynak yapmaya devam etti

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkan 26 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Salih Ç., bir süre önce işten çıkartıldı.

Maaşının ve tazminatının verildiği öğrenilen genç, alacağı olduğunu iddia ederek önceden çalıştığı inşaat alanına girdi. Alandaki bir iskeleye tırmanan genç ardından intihar girişiminde bulundu.