CHP'li belediyelerde zam furyası! İzmir'de her ay ulaşıma zam: Tam bilet 7 lira 10 kuruşa yükseldi
CHP'li belediyelerdeki zam furyasına İzmir'de katıldı. Tunç Soyer'in başkanlığındaki İzmir'de toplu ulaşıma büyük bir zam geldi. Kentte mart ve nisan ayında yapılan zammın ardından yine zam yapıldı. Buna göre, 6,50 olan tam bilet 7 lira 10 kuruş oldu. Öte yandan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti de değişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda biniş ücretlerinin, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncellenmesi kararı alınmıştı. Bununla birlikte toplu ulaşıma bir zam daha gelmiş oldu. Yeni tarifeye göre tam bilet 7 lira 10 kuruş olurken öğrenci ise 2 lira 40 kuruş oldu. Bu arada 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş oldu.
BLOKAJ 25 LİRA
Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL'ye kadar çıkmış oldu. Buna göre İZBAN'ın ilk durağı Aliağa veya Selçuk'tan trene bineceklerin kartında en az 25 lira bakiye olması gerekiyor.
'ZAMLAR ARTIK ÇEKİLMEZ SEVİYEDE'
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, zamlara tepki gösterdi. Zam yapıldıktan sonra oluşan yeni fiyat tarife tablosunu paylaşan AK Partili Hızal, "İzmir'de toplu taşıma biniş ücreti 7,10 TL oldu. Ücretsiz aktarma 1,31 TL'ye çıkarıldı. Her ay düzenli hale gelen bu zamlar, artık çekilmez seviyededir. Düzgün hizmet veremeyen Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT keyfine göre zam üstüne zam yapmaktadır!" notunu düştü.
'3 YILDA ÇÖZDÜĞÜ SORUN YOK'
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de Özgür Hızal'ın paylaşımını alıntılayıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Şahin, "Üç yıldır görevde olan @tuncsoyer, 'yapacağım' dediklerini yapmıyor; 'yapmayacağım' dediklerini yapmaya devam ediyor. Göreve geldiğinde 3 TL olan biniş 7.10 TL'ye; ücretsiz olan 1. aktarma 1.31 TL'ye, ücretsiz olan 2. aktarma 98 kuruşa yükseldi. 3 yılda çözdüğü sorun ise yok!" dedi.
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