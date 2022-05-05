CHP’li belediyelerde zam furyası! İzmir’de her ay ulaşıma zam: Tam bilet 7 lira 10 kuruşa yükseldi

BLOKAJ 25 LİRA

Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL'ye kadar çıkmış oldu. Buna göre İZBAN'ın ilk durağı Aliağa veya Selçuk'tan trene bineceklerin kartında en az 25 lira bakiye olması gerekiyor.