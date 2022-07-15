Türkiye’nin gurur tablosu! Yaşı küçük yüreği büyük kahramanlar

Yaşları 15 ile 18 arasında değişen Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım, Mahir Ayabak, Mustafa Karasakal, Mutlu Can Kılıç, Rüstem Resul Perçin ve Uhud Kadir Işık isimli 8 kahraman, şehadet şerbetini içerek ölümsüzleşti. En küçüğü 13, en büyüğü 20 yaşında 171 gazi ise tek başına tankın önüne yatıp, onlarca darbecinin önünü kesen kahraman olarak tarihe geçti.

2 KURŞUN YEDİ

Muhammed Uzun'un haberine göre, 15 Temmuz gecesi babası Erol Olçok'un "Sen evde kal" demesine rağmen Abdullah Tayyip Olçok, bir an bile tereddüt etmedi. Babası Erol Olçok ile birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve 17 yaşında şehadete kavuştu. Olçok ailesinin ilk evladı olarak dünyaya gelen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Hedefinde ise hukuk okumak vardı.