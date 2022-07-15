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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6'ncı yılında şehit ve gaziler unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri yapılırken magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Celal Al, yaptığı "Fetöcü alçaklar hainler için yaşasın cehennem" paylaşımıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 13:38
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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında Türkiye şehit ve gazilerini unutmadı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin 15 Temmuz mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

MÜGE ANLI

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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU

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Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

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