Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü böyle andılar! “Hainler için yaşasın cehennem!”

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6'ncı yılında şehit ve gaziler unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri yapılırken magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Celal Al, yaptığı "Fetöcü alçaklar hainler için yaşasın cehennem" paylaşımıyla dikkat çekti.