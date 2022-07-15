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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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