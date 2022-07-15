Trabzon’da dehşet! Kamelyada silahlı kavga | 2 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan Mertcan Aygün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Uğurcan Bayraktar ve Hamit Demir ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.