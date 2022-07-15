Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan 15 Temmuz ve FETÖ’nün hedefleri hakkında flaş açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sorulara şu ifadelerle cevap verdi;

Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının tarihimiz içindeki yerinden ve milletimiz için öneminden kısaca bahsetmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet dönemine, İstanbul'un fethinden sonra kurulan "müfti'l-en'âm" lara kadar giden uzun tarihsel tecrübelere dayanan bir teşkilattır ve tarihimizin en köklü kurumlarındandır. Hedefi, her türlü siyasi, mezhebi ve ideolojik görüşlerin üstünde kalarak dinimizin hakikatlerini, birlik, beraberlik, fedakârlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza anlatmaktır.

Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığının "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" a göre görevi: 'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde ifade edilmiştir. Bu gaye ile Başkanlığımız, dinimizin ve medeniyetimizin hakkıyla anlaşılması, milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği gibi konularda hizmet üretmekte, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir.

15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız, yetkileri ve imkânları ile hamdolsun dünyanın hemen her yerinde hizmet eden, dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısına sahip bir teşkilat haline gelmiştir. Gerçekleştirdiği uluslararası şûralar, toplantılar ve çalışmalar ile Müslüman azınlıkların, soydaşlarımızın ve İslam topluluklarının rehberi olmuştur. Yaptığı sosyal ve insani yardımlarla mazlumların umudu, insanlığın vicdanıdır. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, inancımızı diri tutan çalışmalarıyla ve doğru bilgi ekseninde kuşatıcı yaklaşımlarıyla milletimizin ortak zemini ve değeri olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstiklal mücadelesinden günümüze, zor zamanlarda milletimizin hep öncüsü ve rehberi olmuştur. Bu konuda "Millî Mücadelede Din Adamları" diye Başkanlığımız yayınlarından çıkan üç ciltlik önemli bir eserimizin olduğunu da belirtmek isterim." dedi.