Son dakika: "15 Temmuz" direnişinin 6. yıl dönümünde Türkiye genelinde eş zamanlı sala
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 6. yılında Türkiye genelindeki camilerde aynı anda salalar arşa yükseldi.
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki 81 ilde 90 bin camide eş zamanlı salalar okundu.
Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
CUMA NAMAZI ÖNCESİ CAMİLERDE KUR'AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF
Cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okundu.
Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlandı.
15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe camilerde okundu.
DUALAR EDİLDİ
Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edildi
Şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.
ÇOCUK VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlendi.
Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapıldı.
Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleşti.
DİYANET TV'DE DİN İSTİSMARI VE 15 TEMMUZ KONULARINDA YAYINLAR
Yaz Kur'an kurslarında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.
Diyanet TV başta olmak üzere Başkanlığın yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapıldı.
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