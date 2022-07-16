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İstanbul'da metrobüste yolcuların sıkışıklık kavgası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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İstanbul’da metrobüste yolcuların sıkışıklık kavgası

Metrobüste sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavgada, taraflar metrobüs yolunda birbirini kovaladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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