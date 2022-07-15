Muğla’da yangın paniği! Çöp evi yandı ekiplere zor anlar yaşattı

Ekipler olay yerine geldiklerinde evde oturan kadın tarafından yangının söndürülmesi engellenmek istendi. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin çöp ev olduğu, evin içeresinde oturan kadın tarafından her odada çöp ve diğer eşyaların bulunduğu görüldü.

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