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Muğla’da yangın paniği! Çöp evi yandı ekiplere zor anlar yaşattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Muğla’da yangın paniği! Çöp evi yandı ekiplere zor anlar yaşattı

Muğla’da psikolojik sorunları olan bir kadının evde biriktirdiği eşyalar yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine yangını söndürmek için gelen ekiplere ise kadın engel olmaya çalıştı. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin çöp ev olduğu, evin içeresinde oturan kadın tarafından her odada çöp ve diğer eşyaların bulunduğu görüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçeesi Elcik Mahallesi Taşdibi Sokak üzerinde bulunan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen kadının evinde yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde evde oturan kadın tarafından yangının söndürülmesi engellenmek istendi. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin çöp ev olduğu, evin içeresinde oturan kadın tarafından her odada çöp ve diğer eşyaların bulunduğu görüldü.

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