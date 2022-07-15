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15 Temmuz Destanı'nın 6.Yılı: Devlet Bahçeli Saraçhane'de halka sesleniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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15 Temmuz Destanı’nın 6.Yılı: Devlet Bahçeli Saraçhane’de halka sesleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Saraçhane'de, 15 Temmuz Destanı'nın 6. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunuyor.

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