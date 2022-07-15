Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz buluşmasında flaş açıklamalar
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz Mitingi için bölgeye geldi. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkan Erdoğan millete sesleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz Mitingi'nde önemli açıklamalar.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
TÖREN BAŞLADI
Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.
Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu.
Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.
Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.
15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi.
Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.
Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.
Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip etti.
PROGRAMA BAHÇELİ DE KATILDI
Anma programına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
KUR'AN-I KERİM OKUNUNDU
Program kapsamında Saraçhane'de 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunundu.
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