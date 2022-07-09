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Kütayha’da feci ölüm! Alev alan aracın içinde yanarak can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Kütayha’da feci ölüm! Alev alan aracın içinde yanarak can verdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu aracın içinde sıkışan sürücü yanarak can verdi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza, sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde yaşandı.

43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından yaşadığı Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon kontrolünü kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü.

İÇERİDE SIKIŞIP KALDI, YANARAK ÖLDÜ

Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alev alan aracın içinde yanarak can verdi ALEV ALAN ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİ

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