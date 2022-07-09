Kütayha’da feci ölüm! Alev alan aracın içinde yanarak can verdi
YAŞAM İHA
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu aracın içinde sıkışan sürücü yanarak can verdi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından yaşadığı Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon kontrolünü kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.
ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü.
İÇERİDE SIKIŞIP KALDI, YANARAK ÖLDÜ
Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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