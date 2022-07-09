Elazığ’da kasaplar bıçakla üzerine yürüdükleri gazetecileri dövdü

Sabah kurban pazarına haber yapmaya gittiklerini aktaran Ömer Yıldızhan, "Görüntülerimizi alıp röportajlarımızı yaptığımız esnada bir adam yanımıza gelerek, 'Burada çekim yapamazsınız, burası benim mekanım' dedi. Biz de her zaman buraya geldiğimizi, bu zamana kadar bir sıkıntı olmadığını ifade ettik. O adamı 10 gün boyunca zaten hiç görmemiştik, bugün gördük. Adam yanımızdan gidince pazarda bulunan birkaç kişi yanımıza gelerek adamın sıkıntılı olduğunu söyledi. O esnada yeniden gelerek 'Siz halen burada mısınız?' diyerek bıçakla üstümüze geldi. Biz kurumumuz adına bir şey de söylemedik. O esnada arkadan gelip bize saldırdılar" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.