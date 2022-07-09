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Elazığ’da kasaplar bıçakla üzerine yürüdükleri gazetecileri dövdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Elazığ’da kasaplar bıçakla üzerine yürüdükleri gazetecileri dövdü

Elazığ’da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimhanede görev alan kasaplar, çekim yapan basın mensuplarının üzerine bıçakla yürüyüp dövdü. Darp raporu alan gazeteciler, karakola giderek kasaplardan şikayetçi oldu.

Olay, hayvan pazarındaki kesimhanede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yerel bir kanalda çalışan Yakup Sağlam ve Ömer Yıldızhan, sabah hayvan pazarına giderek kesilen kurbanların çekimini yapmak istedi.

'BURADA ÇEKİM YAPAMAZSINIZ BURASI BİZİM YERİMİZ'

Kurban kesimi yaptıkları esnada bir kasabın 'Burada çekim yapamazsınız burası bizim yerimiz' demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kasaplar İ.E. ve İ.M.E., gazetecilerin üzerine bıçakla yürüdü. Ardından iki kasap muhabirlere tekmeler atarak küfürler savurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek darp raporu alan Sağlam ve Yıldızhan, polis merkezine giderek kasaplardan şikayetçi oldu.

"ÇEKİM YAPTIĞIMIZ ESNADA ELİNDEKİ BIÇAKLARLA GELİP BİZİ DARP ETTİLER"
Sabah kameraman arkadaşı Ömer Yıldızhan ile birlikte kurban pazarına gittiklerini belirten Yakup Sağlam, "Kurban pazarına gittiğimizde orada iki kasap vardı. Çekim yaptığımız esnada elindeki bıçaklarla gelip bizi darp ettiler. Bayrama yakışmayan görüntüler. Biz zaten şikayetçi olup darp raporumuzu aldık. Gereken her türlü işlemi yaptık" dedi.

Sabah kurban pazarına haber yapmaya gittiklerini aktaran Ömer Yıldızhan, "Görüntülerimizi alıp röportajlarımızı yaptığımız esnada bir adam yanımıza gelerek, 'Burada çekim yapamazsınız, burası benim mekanım' dedi. Biz de her zaman buraya geldiğimizi, bu zamana kadar bir sıkıntı olmadığını ifade ettik. O adamı 10 gün boyunca zaten hiç görmemiştik, bugün gördük. Adam yanımızdan gidince pazarda bulunan birkaç kişi yanımıza gelerek adamın sıkıntılı olduğunu söyledi. O esnada yeniden gelerek 'Siz halen burada mısınız?' diyerek bıçakla üstümüze geldi. Biz kurumumuz adına bir şey de söylemedik. O esnada arkadan gelip bize saldırdılar" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözü dönen kasaplar gazetecileri dövdü GÖZÜ DÖNEN KASAPLAR GAZETECİLERİ DÖVDÜ

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